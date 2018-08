LIVE (15u). VISTA! met Philippe Clement als centrale gast Redactie

06 augustus 2018

In de tweede aflevering van onze wekelijkse voetbaltalkshow VISTA! ontvangen we Philippe Clement als centrale gast. Met de Genk-trainer gaat het over de knappe seizoensstart van Racing , ook al werd er gisteren in de Limburgse derby niet gewonnen. Deze middag kent Genk ook zijn tegenstander in een potentiële laatste voorronde van de Europa League, als het in de derde voorronde voorbij het Poolse Lech Poznan geraakt. Naast Clement zijn in de VTM-studio's ook Proximus Sports-analist Wesley Sonck en Stephan Keygnaert, chef voetbal van Het Laatste Nieuws, aanwezig. Moderator is Nicolas De Brabander van Proximus Sports.

De aflevering zal vanaf 15u hierboven LIVE te zien zijn.