LIVE (15u). VISTA! met Philippe Bormans, CEO van Union Redactie

28 januari 2019

13u21 0

Vandaag te gast in VISTA!, onze wekelijkse voetbalwebcast in samenwerking met Proximus Sports: Philippe Bormans, de CEO van Union. De tweedeklasser heeft morgenavond in het Dudenpark een afspraak met de geschiedenis: bij winst tegen KV Mechelen, die andere tweedeklasser, speelt het op 1 mei de finale van de cup in ‘hun’ Brussel, op de Heizel. De heenmatch Achter de Kazerne eindigde op 0-0. Het is van 2001 geleden dat een tweedeklasser nog eens de bekerfinale haalde: toen legde SK Lommel de duimen tegen Westerlo (1-0). De laatste tweedeklasser die de beker ook won, was RRC Doornik in 1956.

Naast Bormans zijn ook Stephan Keygnaert, Chef Voetbal van Het Laatste Nieuws, en HLN-analist Marc Degryse aanwezig. Moderator is Niko Lainé van Proximus Sports.

Bekijker hier vanaf 15u onze drie kwartier durende voetbalwebcast.