LIVE (15u). VISTA! met Kortrijk-trainer Glen De Boeck

VISTA! met Kortrijk-trainer Glen De Boeck

24 september 2018

12u57 0

VISTA! krijgt vandaag Glen De Boeck over de vloer. De trainer nam vorig seizoen in acuut degradatiegevaar over in het Guldensporenstadion, loodste KV Kortrijk nog bijna richting Play-Off 1 en ook dit seizoen heeft de ploeg, na een door omstandigheden moeilijke start, de remonte ingezet met vrijdag nog een deugddoende 0-2 zege bij de buren van het geplaagde Zulte Waregem. In onze voetbalwebcast in samenwerking met Proximus Sports wordt logischerwijs ook druk nagekaart over de twee toppers van gisteren, waarin Club Brugge -overtuigend- en Anderlecht -een pak minder overtuigend- aan het langste eind trokken tegen respectievelijk AA Gent en Standard. Naast De Boeck en Stephan Keygnaert, Chef Voetbal van Het Laatste Nieuws, is ook Wesley Sonck als analist van Proximus Sports aanwezig. Niko Lainé van Proximus Sports is de moderator van dienst.

Volg hier onze drie kwartier durende voetbalwebcast VISTA! vanaf 15u