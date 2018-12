LIVE (15u). VISTA! met Gilles De Bilde Redactie

17 december 2018

11u47 0

In onze voetbalwebcast VISTA!, in samenwerking met Proximus Sports, is Gilles De Bilde onze centrale gast. Met de ex-voetballer en huidig analist van vtm is het hoofdthema ongetwijfeld RSC Anderlecht, waar vandaag al bekend raakte dat Karim Belhocine en Jonas De Roeck het tijdelijk overnemen van Vanhaezebrouck. Ook in de vtm-studio aanwezig: Wim De Coninck, analist van Proximus Sports en Niels Poissonnier, watcher van Club Brugge voor Het Laatste Nieuws. Moderator is Nicolas De Brabander van Proximus Sports.

Bekijk hier vanaf 15u onze drie kwartier durende voetbalwebcast