LIVE (15u). VISTA met Chris Van Puyvelde, technisch directeur van de Bond die straks naar China trekt Redactie

08 oktober 2018

12u54 0

Met de interlands vrijdag tegen Zwitserland (Nations League) en volgende dinsdag tegen Nederland (oefenmatch) wacht er een nieuw tweeluik voor de Rode Duivels. Naar aanleiding van die duels, nodigen wij in onze voetbaltalkshow VISTA! Chris Van Puyvelde uit, de man die als technisch directeur van de voetbalbond een belangrijke rol speelde in de omkadering rond het elftal en mee aan de basis lag van de aanwerving van Roberto Martínez als bondscoach. Twee weken geleden raakte bekend dat Van Puyvelde straks naar Azië trekt om daar dezelfde functie voor de Chinese voetbalbond uit te oefenen. Naast Van Puyvelde schuiven ook Wim De Coninck als analist van Proximus Sports en Niels Poissonnier als Club Brugge-watcher van Het Laatste Nieuws aan in de studio's van vtm. Ook de hoogst interessante matchen van zondag, met onder andere het verlies van blauw-zwart in Standard en de Gentse afgang tegen nieuwe leider RC Genk, zullen besproken worden. VISTA! wordt geleid door moderator Niko Lainé van Proximus Sports.

Bekijk hier vanaf 15u de drie kwartier durende voetbalwebcast.