Kortrijk-trainer Glen De Boeck in VISTA!: "Genk moet de ambitie hebben om kampioen te spelen" Redactie

24 september 2018

15u10 2 VISTA! In onze voetbalwebcast VISTA! kon er niet naast de nieuwe zege van Genk bij Cercle Brugge gekeken worden. Glen De Boeck, die als trainer van KV Kortrijk de centrale gast was en met zijn ploeg Genk al op 3-3 hield in het Guldensporenstadion, is net als Proximus-analist Wesley Sonck en Stephan Keygnaert, Chef Voetbal van het Laatste Nieuws, zwaar onder de indruk. "Met deze kern moet Genk de ambitie hebben om kampioen te spelen", vindt De Boeck.

Naast Club Brugge is dé ploeg in vorm Racing Genk. Al 19 matchen ongeslagen inmiddels - Europa League inclusief. De Boeck "Ze hebben veel geweldige spelers die in een heel goeie flow zitten. De exponent van hun succes is Dewaest, die nu plots wel heel scherp staat en sterk speelt. Berge fietst met een ongelofelijk gemak door de competitie, Trossard is een lust voor het oog. Een typisch voorbeeld van een speler die niet nadenkt, maar veel op instinct doet. Zelfs als hij wat minder speelt -gisteren was hij zeker geen top- kan hij nog het verschil maken. Met deze kern moet Genk de ambitie hebben om kampioen te spelen."

Preud'homme wordt zot van de Club Med-mentaliteit in zijn spelersgroep. Stephan Keygnaert

Sonck: "Zoals Genk nu speelt, dat heb ik nog niet dikwijls gezien in België. Hoe Trossard nu bevestigt nadat hij is opgeroepen voor de Rode Duivels, dat is heel sterk. Hij kon gaan zweven, maar doet dat duidelijk alles behalve. Geweldig, de acties die hij maakt met bal." Stephan Keygnaert maakt toch een bedenking: "Ik zou liever in april en mei in deze flow zitten dan in september. Pas op, ik ga mee in de lof die Genk nu te beurt valt, maar als ze in maart een tik krijgen is iedereen die flow vergeten. Er komt een mindere periode voor Genk aan en dan wil ik zien hoe ze ermee omgaan. Club Brugge bijvoorbeeld heeft vorig seizoen na Nieuwjaar geen 55% van de punten meer gehaald en was zijn titel nog bijna kwijt. 't Is dat ze een geweldige voorsprong voor de winterstop hadden opgebouwd."

Waarom krijgt Vanderhaeghe niet wat meer krediet van zowel de buitenwereld en vooral zijn bestuur? Ik begrijp dat niet. Glen De Boeck

De Boeck brak ook een lans voor zijn collega-trainers Hein Vanhaezebrouck en Yves Vanderhaeghe. Vooral die laatste ligt fel onder vuur in de Ghelamco Arena. "Ik heb wat medelijden met Yves en voel dat hij eenzaam is. Vanmorgen heb ik hem nog gebeld om even met hem te praten, als vriend. Hij heeft me spijtig genoeg nog niet teruggebeld. Maar waarom krijgt hij niet wat meer krediet van zowel de buitenwereld en vooral zijn bestuur? Ik vind dat vreemd. Yves heeft het goed gedaan bij Kortrijk, bij Oostende, heeft Gent vorig jaar laten dansen. Moet hij dan nu meteen geslachtofferd worden? Niet vergeten dat hij heel wat nieuwe spelers in te passen heeft."

"Hetzelfde met Vanhaezebrouck. Een heel goeie trainer, maar geen tovenaar. Met 14 nieuwe spelers is het zoeken naar het juiste evenwicht en de juiste toetsen. Toch logisch dat dit tijd kost? En dan heeft hij nog het geluk dat hij meeste spelers had op 18 juni. Ik had ze eind augustus. Ik heb lang getraind met twaalf veldspelers en vier jongeren. Lepoint en Kagelmacher waren mijn enige verdedigers... Pas op, in het geval van een club als Kortrijk begrijp ik dat zelfs nog. Maar daar moet toch eens over nagedacht worden. Kijk naar Genk, hun kern is samengebleven en zijn staan nu al een pak verder dan veel ploegen."

Druk op de ketel zit er ook op Sclessin, na de 5-1 in Sevilla en de nederlaag in de Clásico. Al is de situatie daar anders. Keygnaert, lachend: "Preud'homme kan zichzelf toch moeilijk ontslaan? Hij is de vice-voorzitter van Standard." Sonck: "Ik vind dat er te veel van Carcela moet komen. Maar als hij denkt dat het zomaar gaat lukken, dan zit het fout. In het buitenland is hij ook nog nooit geslaagd. Wat hij tegen Charleroi deed, was niet leuk. Intrinsiek veel mogelijkheden, maar niet altijd voldoende professioneel."

Keygnaert: "Niet vergeten dat de spelers daar tactisch, fysiek, mentaal en qua beleving van job helemaal anders werken dan vorig jaar onder Sá Pinto. Ik vraag me af hoelang het duurt vooraleer deze groep meegaat in het verhaal van Preud'homme. Kan zo'n Cavanda, Djenepo of Carcela dat wel? Je kan verliezen in Sevilla, maar toch niet zo? Zoals op Eupen, zomaar twee goals weggeven in de slotfase. Preud'homme wordt zot van de Club Med-mentaliteit op training en in sommige matchen. Dringt dat wel door bij die jongens? Akkoord, dat heeft hen deugd gedaan zes weken in PO1 vorig seizoen. Maar vergeet niet dat ze daarvoor op 45 minuten van PO2 stonden in Oostende. Sá pinto weet waarschijnlijk zelf niet hoe het plots wel gewerkt heeft. Dit is een groep die een jaar lang duidelijk niet nagedacht heeft waarmee ze bezig waren. Als je tegen dit Standard kort op de man speelt en ze uit hun comfortzone haalt, maak je altijd kans."

De Boeck: "Ik denk dat Preud'homme gisteren een stukje gestorven is na die late 2-1. Als je voldoende scherp bent, gebeurt dat niet. Toen ik hem in de catacombes zag verdwijnen, voelde ik de pijn. Een gebrek aan focus bij de spelers."

Keygnaert: "En die focus is wat Club Brugge onderscheidt van de rest. Dat kost energie, akkoord. De Boeck: "En Leko heeft Vormer, Vanaken en Mechele. Zo'n drie gasten heb je nodig. Zij trekken de lijn van de coach door in de kleedkamer. Zoals M'Boyo bij Kortrijk, anderen trekken zich daaraan op." Keygnaert: "Bij Standard heb je alleen Luyindama."