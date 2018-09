Kijk nu naar VISTA! met kersvers Rode Duivel Birger Verstraete

Vandaag zijn we alweer toe aan de zesde aflevering van VISTA!, de voetbalwebcast van Het Laatste Nieuws in samenwerking met Proximus Sports. De centrale gast is dit keer niemand minder dan Birger Verstraete. De middenvelder van AA Gent zal het ongetwijfeld hebben over zijn selectie voor de Rode Duivels én over zijn twee (eigenlijk drie) penaltygoals met AA Gent tegen Cercle Brugge. Verstraete krijgt het gezelschap van analist Marc Degryse en HLN-journalist Niels Poissonnier. Niko Lainé is de moderator die alles in goede banen zal leiden.

