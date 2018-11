Kijk nu naar VISTA! met Casper De Norre, smaakmaker bij seizoensrevelatie STVV: “Heb nog nooit iemand zo rustig gezien voor doel als Kamada”

Vandaag zijn we alweer toe aan de zestiende aflevering van VISTA!, de voetbalwebcast van Het Laatste Nieuws met Proximus Sports. Centrale gast is Casper De Norre, één van de smaakmakers bij seizoensrevelatie Sint-Truiden. Er wordt ongetwijfeld teruggeblikt op de knappe remonte van de Kanaries tegen Anderlecht van gisteravond (4-2), één van de vele hoogtepunten al voor STVV dit seizoen. De Norre krijgt in onze studio het gezelschap van Rudy Nuyens, journalist bij Het Laatste Nieuws en Wim De Coninck, analist voor Proximus TV. Moderator met dienst is Nicolas De Brabander van Proximus 11.

