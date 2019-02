Kijk hier live naar VISTA! met Yannick Ferrera als centrale gast: “Onbegrijpelijk dat elleboogstoot Santini onbestraft bleef” Redactie

25 februari 2019

15u00

Bron: VISTA! 0

Er valt flink wat na te kaarten over het voetbalweekend in de Jupiler Pro League. Geen betere plaats daarvoor dan VISTA!, onze voetbalwebcast in samenwerking met Proximus Sports. Yannick Ferrera de centrale gast. Ferrera zag zijn ex-ploeg Sint-Truiden alweer een prima zaak doen. Na hun zege tegen Charleroi van gisteravond delen de Kanaries de derde plaats met Standard en Antwerp. Er wacht de Limburgers wel nog een lastig programma richting play-off 1, met matchen tegen Club Brugge (uit), Moeskroen (uit) en AA Gent (thuis). Ziet Ferrera het nog verkeerd lopen voor STVV?

Anderlecht krijgt een makkelijker programma voorgeschoteld, met matchen tegen Lokeren (uit), Kortrijk (thuis) en Oostende (uit). Zal dat de doorslag geven voor paars-wit? De Belgische recordkampioen verloor gisteren opnieuw niet op eigen veld tegen Club Brugge, maar zal toch op meer gehoopt hebben na de twee goals van Yannick Bolasie. Verwacht Ferrera dat Anderlecht, waar hij nog jeugdtrainer was, toch gewoon play-off 1 speelt? Vond hij dat Ivan Santini zwaarder bestraft moest worden voor zijn wapperende armen? En wat denkt hij dat een mogelijk vertrek van Alejandro Pozuelo zou betekenen voor Racing Genk? Aan gespreksonderwerpen geen gebrek, dus.

Behalve Ferrera nemen ook Niels Poissonnier, de Club Brugge-watcher van Het Laatste Nieuws, en Proximus-analist Wesley Sonck plaats rond de VISTA!-tafel. Moderator Niko Lainé zal het gesprek in goede banen leiden. U kunt de aflevering hieronder LIVE volgen: