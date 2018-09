Kersvers Rode Duivel Birger Verstraete in VISTA!: "Afgesproken met Trossard om samen de kleedkamer binnen te stappen" Redactie

03 september 2018

15u42 2

Vandaag zijn we alweer toe aan de zesde aflevering van VISTA!, de voetbalwebcast van Het Laatste Nieuws in samenwerking met Proximus Sports. De centrale gast is dit keer niemand minder dan Birger Verstraete. De middenvelder van AA Gent had het over zijn selectie voor de Rode Duivels. "Ik heb afgesproken met Leandro Trossard (die ook voor de eerste keer geselecteerd is red.) om samen de kleedkamer binnen te stappen. Het zal redelijk indrukwekkend worden." Verder ging het ook over zijn twee (eigenlijk drie) penaltygoals met AA Gent tegen Cercle Brugge. Verstraete kreeg het gezelschap van analist Marc Degryse en HLN-journalist Niels Poissonnier. Niko Lainé was de moderator die alles in goede banen zal leiden.

Herbekijk hieronder de volledige aflevering: