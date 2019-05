Kampioenentrainer Philippe Clement centrale gast in onze voetbalwebcast VISTA! (15u) Redactie

20 mei 2019

12u59 0

In de laatste aflevering dit seizoen van VISTA!, onze voetbalwebcast in samenwerking met Proximus Sports, hebben we vandaag kampioenentrainer Philippe Clement te gast. Nog maar net bekomen van het feestgedruis, heeft Clement nog een belangrijke en emotionele beslissing te maken. Blijft hij bij Genk of gaat hij naar Club Brugge, dat op zoek is naar een opvolger voor Ivan Leko? Naast Clement zijn ook Wesley Sonck als analist voor Proximus Sports en Niels Poissonnier als Club Brugge-watcher voor Het Laatste Nieuws aanwezig. Moderator is Niko Lainé van Proximus Sports.

Bekijk hierboven vanaf 15u de drie kwartier durende slotaflevering van VISTA!