Johan Verbist in VISTA!: "Onze trainers maken nu zelfs al misbaar bij beslissingen in hun voordeel. Dit kan niet meer" editors

14u39 0 Pieterjan Luyten Van l naar r in de VISTA!-studio: Wesley Sonck, Johan Verbist, Nicolas De Brabander en Stephan Keygnaert.

Aparte aflevering van VISTA! vanavond. Onze voetbalwebcast in samenwerking met Proximus Sports heeft geen voetballer, trainer of bestuurslid als centrale gast, wel de baas van de scheidsrechters: Johan Verbist. Met de ex-ref gaat het over onze scheidsrechters en natuurlijk over de dit seizoen al fel besproken intrede van de videoref. Verbist heeft ook een duidelijke boodschap aan het adres van onze trainers: "Zelfs bij beslissingen in het voordeel van hun ploeg beginnen ze misbaar te maken. Dat kan echt niet meer." Andere gasten in VISTA! zijn Proximus-analist Wesley Sonck en Stephan Keygnaert, chef voetbal van Het Laatste Nieuws. Moderator is Nicolas de Brabander.

Bekijk hier vanaf 18u30 integraal de volledige aflevering.