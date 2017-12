Jelle Van Damme over toen hij als tiener een ongeluk had met de Renault Clio van zijn club: "Wenen en in paniek" Redactie

22u04 3

In de 16de aflevering van VISTA!, de voetbalwebcast van Het Laatste Nieuws in samenwerking met Proximus 11, is Jelle Van Damme onze centrale gast. De Antwerp-speler vertelt een geweldige anekdote toen hij als tiener pas kwam kijken bij Germinal Beerschot Antwerpen, waar Degryse zijn ploegmaat was, en hij in de Renault Clio van de club een auto-ongeluk had.

VISTA!