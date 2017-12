Jelle Van Damme met Marc Degryse in VISTA!: "Toen ik nog bij GBA voetbalde, kwam Marc me in zijn dikke BMW ophalen om te gaan trainen" Redactie

In onze voetbalwebcast VISTA! is Jelle Van Damme vanavond de centrale gast. De gewezen speler van Anderlecht en Standard heeft het over zijn keuze om de voorbije zomer van LA Galaxy naar Antwerp te trekken, terwijl hij ook naar AA Gent kon, over de "eigenwijze" Antwerp-trainer Bölöni ("Als hij iets in zijn hoofd heeft, krijg je het er niet meer uitgepraat") en haalt anekdotes op uit lang vervlogen voetbaltijden: "Toen ik bij Germinal Beerschot Antwerpen voetbalde, kwam Marc Degryse me in zijn dikke BMW nog oppikken om te gaan trainen." Ook in onze VISTA!-studio zitten diezelfde Marc Degryse en HLN-journalist Niels Poissonnier. Moderator is Proximus 11-gezicht Niko Lainé. Bekijk hier vanaf 18u30 integraal de volledige aflevering.