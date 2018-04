Jan Mulder weet waar het probleem bij Anderlecht zit Redactie

23 april 2018

20u47 1

Anderlecht beleeft niet z’n beste seizoen. Zacht uitgedrukt. “Het probleem is de voorhoede”, vertelt Jan Mulder. “Teodorczyk is nu geschorst, maar veel verlies je daar niet aan. Ganvoula is dan ook geen wereldwonder in de spits. Technisch schiet hij gewoon tekort. Daar lijdt zelfs de verdediging onder. Als je niet scoort, dan zal er eens een bal achterin door frommelen. Een verdediging krijgt zekerheid als je voorin iemand hebt die kan scoren."