Jacky Mathijssen in VISTA!: "Hein moet met nieuw tactisch systeem komen" 17u00 0 HLN

Te gast vanavond in VISTA!, de voetbalwebcast van Het Laatste Nieuws en Proximus Sports: Jacky Mathijssen. Met de coach gaat het onder andere over het feit dat, na de exit van Yannick Ferrera eerder vandaag bij KV Mechelen, al meer dan een derde van onze trainers in de Jupiler Pro League ontslagen zijn. Ook het vele puntengewin van Club Brugge, ex-club van Mathijssen, en de verrassende nederlaag van Anderlecht tegen RC Genk worden uitvoerig besproken. Mathijssen: "Hein Vanhaezebrouck moet met iets nieuws komen." Ook Proximus Sports-analist Franky Van der Elst en Chef Voetbal van HLN Stephan Keygnaert zijn van de partij. Moderator van dienst is Nicolas De Brabander. Bekijk hier vanaf 18u30 de elfde aflevering van VISTA!