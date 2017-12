Ivan De Witte in VISTA!: "Hein zal nu en dan met heimwee terugdenken aan Gent" Redactie

15u10 49 Pieterjan Luyten Van l naar r in onze VISTA!-studio: Marc Degryse, Ivan De Witte, Niko Lainé en Stephan Keygnaert.

In de achttiende aflevering van VISTA!, de voetbalwebcast van Het Laatste Nieuws en Proximus 11, is Ivan De Witte onze centrale gast. Met de voorzitter van AA Gent gaat het over de heropleving van de Buffalo's onder Yves Vanderhaeghe en natuurlijk ook over de topper van gisteren in Jan Breydel, met in de hoofdrol de gewezen coach van Gent die nu onder vuur ligt in Anderlecht: Hein Vanhaezebrouck. De Witte: "Hein zal nu en dan met heimwee terugdenken aan Gent." Ook in VISTA! aanwezig zijn analist Marc Degryse en Stephan Keygnaert, Chef Voetbal van Het Laatste Nieuws. Moderator is Niko Lainé van Proximus 11. Bekijk hieronder integraal de volledige aflevering.