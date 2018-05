Houwaart in VISTA!: "Hang het kleine kind niet uit en laat die Sa Pinto toch met rust, Hein. Ik heb de indruk dat hij in negatieve zin veranderd is" Redactie

14 mei 2018

Onze centrale gast in VISTA!: Henk Houwaart. De 72-jarige Hagenees heeft het in onze voetbalwebcast, in samenwerking met Proximus Sports, natuurlijk over zijn grote liefde, de kersverse kampioen Club Brugge. De ex-speler en trainer van blauw-zwart hoopt dat Club een topkeeper haalt om volgend seizoen een goed figuur te slaan in de Champions League en heeft het ook over de opvallende vete tussen Hein Vanhaezebrouck en Ricardo Sa Pinto. "Hein moet dat niet doen", aldus Houwaart. "Drie jaar geleden was Vanhaezebrouck anders dan hij nu is. Nu kijkt hij te veel naar randzaken die negatief zijn... Laat die Sa Pinto toch met rust. Nu blijven ze elkaar maar zwart maken. Wat heb je daar allemaal aan? We zijn toch grote mensen. Ga het kleine kind niet uithangen, maar geef elkaar de hand en ga samen wat eten en drinken."

Ook in onze VISTA!-studio zitten Wim De Coninck, analist van Proximus 11, en Niels Poissonnier, AA Gent- en Rode Duivels-watcher van Het Laatste Nieuws. Niko Lainé van Proximus 11 is de moderator.