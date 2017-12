Het beste van VISTA! uit 2017: "Ik kwam uit de kleedkamer en een makelaar duwde me cv's van spelers in de handen. Ik heb hem straal genegeerd" Redactie

12u01

Bron: VISTA! 15

2017 was ook het jaar waarin Het Laatste Nieuws en Proximus de voetbalwebcast VISTA! in het leven riepen. Inmiddels werden er al achttien afleveringen ingeblikt, met de voornaamste prominenten uit het (Belgisch) voetbal als centrale gasten. Begonnen deden we met Club Brugge-manager Vincent Mannaert en de meest recente gast was AA Gent-voorzitter Ivan De Witte, die met zijn Buffalo's weer naar boven kan kijken in de stand. Herbekijk hieronder nog eens de beste momenten uit VISTA! van 2017: