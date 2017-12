Gilles De Bilde in VISTA!: "Ook de mensen die Stuivenberg aanstelden, moeten zich vragen stellen" Redactie

16u15 0 Bart Leye Van l naar r: Wesley Sonck, Gilles De Bilde, Nicolas De Brabander en Stephan Keygnaert.

Sneeuw of geen sneeuw, VISTA! tekent ook op deze maandag present. In onze voetbalwebcast zijn Gilles De Bilde, analist bij Q2, en Proximus 11-analist Wesley Sonck de centrale gasten. Een van de thema's is het ontslag van Albert Stuivenberg in Genk. De Bilde: "Ook de mensen die Stuivenberg aanstelden, moeten zich vragen stellen." Daarnaast wordt onder andere ook het verlies van Anderlecht aangekaart, de sterke reeks van AA Gent en de loting voor de achtste finales van de Champions League. Naast Sonck en De Bilde tekent ook Stephan Keygnaert, chef voetbal van Het Laatste Nieuws, present. Moderator is Nicolas De Brabander van Proximus 11. De integrale aflevering van de 17de aflevering van VISTA!, in samenwerking met Proximus 11, bekijk je hieronder om 18u30.