Gert Verheyen over het trainer zijn in VISTA!: “Het slorpt je zo hard op dat je in niets anders nog interesse hebt” Redactie

22 oktober 2018

17u17 2 VISTA! In onze voetbalwebcast VISTA! maakt Gert Verheyen de balans op van zijn eerste maanden als trainer van KV Oostende, dat met 14 op 31 in de buik van het klassement bivakkeert maar zondag 0-4 om de oren kreeg van Gent. “Als trainer stel je jezelf constant in vraag. In die mate dat het voetbal je niet meer loslaat en je met niets anders meer bezig bent... (lacht) Maar ik doe het nog graag, hoor.”

VISTA!, met ook Proximus Sports-analist Wesley Sonck en HLN-journalist Rudy Nuyens, werd geopend met het voetbalschandaal. “Veel meer dan vroeger zijn we als voetbaljournalist aangewezen op makelaars om aan nieuws te geraken", aldus Nuyens. “Bij de clubs zijn bestuursmensen niet altijd makkelijk bereikbaar en ook de spelers worden meer en meer afgeschermd. Natuurlijk moet je je als journalist voor ogen houden dat je binnen de lijntjes blijft kleuren. Zeker op krantenredacties, waar nieuws heel belangrijk is, werk je dikwijls binnen grijze zones. Niet makkelijk om die altijd af te bakenen. Ik denk dat je, in overleg, zaak per zaak moet bekijken wat kan en wat niet kan. Wat betreft mijn collega’s, zij zijn logischerwijs duidelijk getekend. Wel vind ik -persoonlijk- dat er heel wat gratuite zaken gezegd en geschreven zijn. Zelf ben ik er ook van overtuigd dat onze chef voetbal Stephan Keygnaert binnen afzienbare tijd weer aan het werk gaat, zoals ook Frank Dekeyser en Stijn Joris vandaag opnieuw aan de slag zijn gegaan.”

Voor Gert Verheyen is het even herstellen van de dreun van zondag. “Ik ben nog niet echt bekomen. De dag nadien is het vaak nog erger dan de avond zelf. Het is nu aan mij en de staf om oplossingen aan te reiken om volgende week beter te doen. Want ik als trainer moet mezelf constant in vraag stellen. Aan rust, na elke match, bij elke training. Je kan dat niet loslaten. Er is geen interesse meer in iets anders en je bent eigenlijk met niets anders bezig. Stress heb ik nu louter op de matchdagen nog, maar in het begin was dat echt dagelijks. Matchen van de Champions League bekijk ik nog wel, maar vraag me de dag erop niet meer wat er gebeurd is. Ook dan maalt die molen in je hoofd rond. Een zware mentale belasting en hele opoffering, maar eentje die ik graag en bewust maak en me geen moeite kost.”

“Ik geef toe dat ik nog altijd naar onderen kijk en dat is realistisch: we kunnen niet wedijveren met groten, dan moet je zien dat je tegen de anderen punten pakt. Dat zijn dan dikwijls cruciale matchen: ik wist wel waarom ik zo blij was met zege in Eupen. Of zo’n late gelijkmaker tegen Waasland-Beveren, die doet eigenlijk meer pijn dan zo’n 0-4 als gisteren. Want wat Zulte Waregem overkomt, dan kan ons ook overkomen.”

Waarom het soms zo stroef loopt bij KVO, dat altijd in een offensieve 3-4-3 speelt? “Pure kwaliteit aan de bal, balvastheid. Die gaat heus niet plots toenemen als we een ander systeem speelt. Er zijn matchen, tegen de grote ploegen dan, dat we onder de 40% balbezit duiken. Dat is veel te weinig om iets te kunnen doen. Of dan zitten we met een percentage geslaagde passing onder de 70%: zo kan je in geen enkel systeem doen wat je wil doen. Soms zie je ook grote verschillen bij dezelfde spelers. We halen nog te weinig een vast niveau. Maar dat wil niet zeggen dat we alles van tafel gaan vegen na één slechte match. Ik verwijt mijn ploeg ook geen gebrek aan inzet. Zowat elke match lopen wij meer dan de tegenstander. Toch lijkt het alsof er bij ons soms wat enthousiasme ontbreekt. Maar het is gewoon een vaststelling dat je als trainer van KV Oostende grotendeels afhankelijk bent van de vorm van de dag.”

Of KV Oostende in januari zich kan versterken op de transfermarkt? “Neen, daar is geen budget voor. Dat is de realiteit van het nieuwe KVO: het moet met minder. Dat wist ik van tevoren en vind ik niet erg - toch niet als je ambities navenant zijn is. We zullen moeten kijken naar de jongens die we hebben om onze problemen op te lossen. Er zijn er ook zeker die het in zich hebben maar die dat om de een of andere reden, bijvoorbeeld omdat ze zich nog te jong vinden, nog niet durven uiten.”

Woensdag wacht er Club Brugge een cruciale thuismatch in de Champions League tegen Monaco. Sonck: “Het is momenteel de zwakste ploeg in de groep. Club is momenteel beter en zeker thuis hebben ze kans om Monaco te pakken. Het potentieel is er en ze hebben al getoond dat ze gegroeid zijn in vergelijking met twee jaar geleden. Maar het is natuurlijk niet omdat het kan dat het ook gaat gebeuren.” Nuyens: “Het zal nu toch echt wel moeten - anders wordt al het goede van de voorbije twee matchen gehypothekeerd.”