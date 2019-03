Franky Van der Elst te gast in VISTA!, waar de deelnemers van play-off 1 onder de loep werden genomen: “Ik betwijfel of er veel zal veranderen in de stand” Redactie

18 maart 2019

In VISTA!, onze wekelijkse voetbalwebcast in samenwerking met Proximus Sports. werd de kalender van de play-offs en de titelfavorieten onder de loep genomen. Centrale gast was Franky Van der Elst, assistent-trainer van KV Oostende. Schoven ook aan onze tafel aan: Marc Degryse als analist van Het Laatste Nieuws en Rudy Nuyens, onze AA Gent-watcher. Moderator was Niko Lainé van Proximus Sports.

“Het is moeilijk te voorspellen, zoals elk jaar”, wierp Van der Elst een eerste algemene blik op de kalender. “In tien keer play-offs, is er zelden een échte omwenteling geweest in de stand. Eén keer heeft een ploeg meer dan vier punten weten op te halen, toen Anderlecht in 2014 kampioen werd. Het is zeker allemaal wat gissen en we gaan onze mening ook nog vaak herzien gedurende die play-offs, maar of er dus uiteindelijk écht veel zal veranderen in de stand, betwijfel ik.”

“Berge wordt heel belangrijk voor Genk”

Van welke club in play-off 1 werden duchtig de kansen gewikt en gewogen. Genk beet de spits af, waar het vertrek van Alejandro Pozuelo volgens Degryse geen negatief verhaal hoeft te worden. “Zonder Pozuelo zal Genk misschien sneller verticaal spelen. Het is leuk als je hem in de ploeg hebt, maar zonder hem zat er gisteren tegen Zulte Waregem meer diepgang in het spel. Het zal de Limburgers deugd hebben gedaan dat ze ook zonder de Spanjaard attractief voetbal kunnen brengen. In die nieuwe manier van spelen vond iedereen zeker zijn weg. En dan mag je ook de terugkeer van Sander Berge niet vergeten.” Van der Elst beaamt. “Berge wordt zeer belangrijk. Dat is iemand die op het middenveld echt baas kan zijn. Als hij zijn niveau haalt - en ik zie niet in waarom niet - zien we in play-off 1 een goed Genk”

“Kwetsbaarheid achterin is een manco bij Club”

Club Brugge ging gisteren onderuit tegen ploeg-in-vorm Moeskroen. “We mogen niet uit het oog verliezen dat Moeskroen geweldig voetbalt na Nieuwjaar”, stelt Rudy Nuyens. “Dat moet je mee in rekening nemen, maar het is alvast geen lekker gevoel voor blauw-zwart om op die manier aan play-off 1 te beginnen.” Degryse ziet vooral defensieve problemen. “De kwetsbaarheid achterin is een manco bij Club. Het kan moeilijk de nul houden en ook het uitvoetballen loopt stroef. Langs de andere kant weet Club hoe om te gaan met de druk. Genk gaat voor het eerst met deze omstandigheden om. Dus de Bruggelingen kunnen zomaar kampioen worden. Maar dan gaan ze wel in eigen huis moeten thuisgeven, want die 7 op 15 is raar.”

“Standard soms beste ploeg van België, maar soms ook nergens”

“Standard is altijd al de ploeg geweest van PO1", weet Van der Elst. “Die remontes zijn echt hun ding. Daarom spelen zij zeker nog mee. Het is volgens mij wel de enige ploeg samen met Club en Genk die nog meedingt naar de titel. Anderlecht moet al zes punten goedmaken, dat is bijna onmogelijk. Maar Standard is titelkandidaat.”

Degryse is voorzichtiger: “Standard is nog niet standvastig genoeg om de titel te pakken. Op een goeie dag zijn ze misschien de beste ploeg van België, maar soms zijn ze ook nergens. Gisteren tegen Waasland-Beveren is een goed voorbeeld. En Michel Preud’homme begrijpt er niets van. Voorin is het ook te weinig. Emond, Orlando Sá en Oularé. Ik betwijfel sterk of ze voor derde hond kunnen spelen.”

“Je kan al weer een keer onderuitgaan tegen Anderlecht”

Op naar Anderlecht. “Gezien de kwaliteiten zou het heel vreemd zijn mochten zij nog kampioen worden”, vertelt Rudy Nuyens. “Maar ze kunnen nu wel matchen afmaken waarin ze niet super zijn. Met Yannick Bolasie hebben ze iemand die vanuit het niets een match kan beslissen. En dan heb je natuurlijk Yari Verschaeren. Het is alsof hij al jaren meedraait op dit niveau. Met deze spelers kan je zeker naar play-off 1.”

“Maar er zijn wel te veel momenten waarin ze ruimte weggeven”, weet Van der Elst. “Wij konden daar gisteren niet van profiteren, maar in play-off 1 kan je niet zo fel doordekken. Daarvoor moeten ze opletten. Bovendien creëren ze niet gigantisch veel kansen. Het niveau is gestegen, maar niet in die mate om kampioen te worden.”

“Maar je kan al weer een keer onderuitgaan tegen Anderlecht”, besluit Degryse. “Maar hun fundamenten zijn uiteraard veel minder dan bij Club en Genk. Hoe raar het ook klinkt: een Europees ticket zou na dit zwakke seizoen een succes zijn.”

“Je kan nog iets verwachten van dit Gent”

AA Gent plaatste zich gisteren als laatste voor play-off 1. “Vooral de manier waarop vond ik sterk”, verteld AA Gent-watcher Rudy Nuyens. “Ze moesten niet winnen, maar Gent kan of wil niet op een gelijkspel teren. Ik vond het een overtuigende prestatie. De ploeg heeft vertrouwen geput, en Yaremchuk is er belangrijk.” Degryse: “Je kan inderdaad nog iets verwachten van dit Gent. Ze staan collectief verder dan Anderlecht. De coach had ook langer de tijd om zijn stempel op dit geheel te drukken. Ze moeten enkel opletten dat ze niet te veel met die bekerfinale in het hoofd zitten.” “Maar het bestuur zal wel voldoende druk zetten”, repliceert Nuyens.

“Antwerp zou vrijuit moeten kunnen voetballen”

Antwerp sluit de dans. “Het verbaast me dat ze tegen de toppers niet goed zijn”, vertelt Degryse. “9 op 30 tegen de concurrenten uit play-off 1. Dat is een probleem. Eigenlijk zouden ze nu vrijuit moeten kunnen voetballen in deze play-offs, want dat bereiken is hoe dan ook een succes, maar Bölöni denkt zo niet. Op zijn manier zullen ze de topclubs af en toe eens willen verrassen. En ik zie dat ook gebeuren.” Rudy Nuyens vraagt zich wel af of de manier van voetballen stilaan geen sporen nalaat. “Ik vraag me af waar ze fysiek staan. Hun wijze van spelen vergt veel en ik heb de indruk dat een aantal jongen op hun tandvlees zitten. Maar ze gaan scherprechter zijn.”

Wie wordt kampioen?

Franky Van der Elst: Racing Genk

Marc Degryse: Racing Genk

Rudy Nuyens: Club Brugge

“Gert Verheyen is helemaal tot rust gekomen”

“Tot slot werd er gepraat over KV Oostende. Assistent-coach Franky Van der Elst zag hoofdtrainer Gert Verheyen er enkele weken geleden vertrekken en speelt na een slecht seizoen in play-off 2. “We moeten goede play-offs spelen, zonder daar grote conclusies aan te trekken. Een scherpe analyse is gepast na 30 speeldagen, maar niet meer na play-off 2. Dat zou een vertekend beeld geven. Maar we moeten er nog iets van maken, want het is te lang geleden dat we onze thuisfans nog iets boden.”

Er is alvast veel om over na te denken richting volgend seizoen. Met Van der Elst? “Ik heb nog twee jaar contract. Of ik er ook volgend seizoen nog ben, zal afhangen van de nieuwe trainer. Wie dat wordt, weet ik niet. Ik heb daar ook geen stem in. Logisch. Hugo Broos vertelde me alvast dat hij graag zou hebben dat ik blijf. Of ik Verheyen nog heb gehoord? Deze ochtend nog. Hij is helemaal tot rust gekomen en kijkt uit naar een nieuwe opdracht. Hij wil alvast trainer blijven. De afgelopen acht maanden zijn een goeie les geweest voor hem, nu mag hij niet beginnen twijfelen aan zichzelf.”

Herbekijk hieronder de volledige aflevering!