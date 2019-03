Franky Van der Elst te gast in VISTA!, waar de deelnemers van play-off 1 onder de loep werden genomen: “Ik betwijfel of er veel zal veranderen in de stand” Redactie

18 maart 2019

In VISTA!, onze wekelijkse voetbalwebcast in samenwerking met Proximus Sports. werd de kalender van de play-offs en de titelfavorieten onder de loep genomen. Centrale gast was Franky Van der Elst, assistent-trainer van KV Oostende met wie het natuurlijk ook hadden over de vele positiewissels aan de kust. Schoven ook aan onze tafel aan: Marc Degryse als analist van Het Laatste Nieuws en Rudy Nuyens, onze AA Gent-watcher. Moderator was Niko Lainé van Proximus Sports.

“Het is moeilijk te voorspellen, zoals elk jaar”, wierp Van der Elst een eerste algemene blik op de kalender. “In tien keer play-offs, is er zelden een échte omwenteling geweest in de stand. Eén keer heeft een ploeg meer dan vier punten weten op te halen, toen Anderlecht in 2014 kampioen werd. Het is zeker allemaal wat gissen en we gaan onze mening ook nog vaak herzien gedurende die play-offs, maar of er dus uiteindelijk écht veel zal veranderen in de stand, betwijfel ik.”

