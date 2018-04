Franky Van der Elst: "De volgende twee speeldagen worden héél belangrijk in PO1" TLB

16 april 2018

20u17

Bron: VISTA! 0

Anderlecht volgt nu op drie punten van leider Club, maar volgens Franky Van der Elst moet paars-wit nog niet te veel beginnen te dromen. Dat zegt hij in VISTA!, onze voetbalwebcast in samenwerking met Proximus 11. "Anderlecht heeft nu twee uitmatchen, terwijl Club twee keer op eigen veld speelt. De volgende twee speeldagen worden cruciaal, zondag zullen we meer kunnen zeggen." Ferrera voegde er nog aan dat "Anderlecht aan de titel mag denken als de huidige stand ook na vijf speeldagen nog de stand is".