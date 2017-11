Foket: "Voor sommige spelers doet iets nieuw wel goed, maar niemand zag het vertrek van Hein aankomen" Redactie

20u53

Bron: VISTA! 0

Thomas Foket vertelde in onze voetbalwebcast VISTA! nog een keer hoe de spelersgroep van AA Gent reageerde op het vertrek van Hein Vanhaezebrouck. "Iedereen was aangedaan door het vertrek van Hein Vanhaezebrouck. Niemand zag het aankomen. We hebben samen zoveel meegemaakt, dat kan je niet vergeten", wist hij te vertellen.

BELGA