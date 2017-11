Foket over hartoperatie: "Als de dokter tegen je praat lijkt het wel of hij je tanden gaat poetsen" De voetbalredactie

Thomas Foket kwam in onze voetbalwebcast 'VISTA!' nog een keer terug op zijn hartoperatie. "Als de dokter tegen je praat lijkt het wel of hij je tanden gaat poetsen. Ik denk dan bij mezelf: 'Het is wel mijn hart meneer, doe maar rustig.' Omdat het je hart is, lijkt dat super erg, maar voor de dokters was het niets."

