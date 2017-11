Foket over de liefdesverklaring van bondscoach Martínez aan zijn adres: "Blij dat hij me niet heeft opgegeven" De voetbalredactie

Een transfer naar Atalanta op til en opgeroepen voor de Rode Duivels: voor er hartproblemen bij hem werden vastgesteld, was er geen vuiltje aan de lucht voor Thomas Foket. Maar gelukkig bleef bondscoach Roberto Martínez de winger van AA Gent wel steunen toen de wereld van Foket instortte. In Sport/voetbalmagazine pakte de bondscoach nog uit met een liefdesverlaring. "Dat was mooi', aldus Foket in 'VISTA!', onze voetbalwebcast in samenwerking met Proximus.

TOM GOYVAERTS/GMAX Agency