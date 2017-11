Foket in VISTA!: "Benieuwd naar wat Hein zijn spelers zal zeggen over Lewandowski" Redactie

13u17 0 Bart Leye Van l naar r: HLN-commentator Jan Mulder, Thomas Foket, moderator Niko Lainé en AA Gent-watcher Niels Poissonnier.

Centraal in aflevering 14 van VISTA!, de voetbalwebcast van Het Laatste Nieuws in samenwerking met Proximus Sports: een ontwapenend eerlijke Thomas Foket. De Gentse rechterflank, die de voorbije zomer met een hartprobleem te kampen kreeg en een transfer naar de Serie A in het water zag vallen, solliciteert na enkele invalbeurten alweer voor een stek in de basis. Foket is onder andere nieuwsgierig naar wat zijn ex-coach Hein Vanhaezebrouck, die het woensdag met Anderlecht opneemt tegen Bayern München in de Champions League, zijn spelers zal zeggen over topspits Robert Lewandowski. "Toen we vorig seizoen met Gent tegen Tottenham speelden, sprak Hein nauwelijks over Harry Kane. Ik had niet in mijn hoofd: 'wauw, Harry Kane!" Ook in onze VISTA!-studio: HLN-commentator Jan Mulder en AA Gent-watcher Niels Poissonnier. Moderator is Niko Lainé.

