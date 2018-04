Ferrera in VISTA!: "Club moet altijd met twee spitsen spelen. Zo hebben ze dit seizoen hun beste resultaten geboekt" TLB

16 april 2018

20u05

Bron: VISTA! 0

In VISTA!, onze voetbalwebcast in samenwerking met Proximus 11, heeft Anderlecht-beloftecoach Emilio Ferrera de vinger op de Brugse wonde proberen te leggen. Volgens Ferrera moet Club Brugge altijd met twee spitsen spelen. "Zo hebben ze hun beste resultaten geboekt dit seizoen. Nu grijpt Leko terug naar één spits en één man in steun, Refaelov. Maar ze hebben het moeilijk om kansen bij elkaar te voetballen. En om echt weer te draaien, hebben ze ook een Vormer in vorm nodig."