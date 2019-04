Ferrera: “Ik ben ervan overtuigd dat Standard kampioen kan worden” Redactie

15 april 2019

21u05

VISTA!

“Ik ben ervan overtuigd dat Standard kampioen kan spelen”, vertelde Yannick Ferrera in VISTA! “Als je ziet wat ze gebracht hebben tot nu toe...” Wim De Coninck is minder onder de indruk. “Op Gent wonnen ze met veel geluk.” Stephan Keygnaert: “Michel Preud’homme wordt er gek van als je zegt dat ze nog kampioen kunnen worden.” Ferrera: “Maar dat is bijgeloof. Hij gelooft er zeker in. Dat kan niet anders.”

