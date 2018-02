Ex-doelman De Coninck: "Kaminski is spectaculair en tegelijkertijd ook sober" Redactie

19 februari 2018

21u12

Bron: VISTA! 0

Als ex-doelman kent analist Wim De Coninck uiteraard ook het klappen van de zweep onder de lat. In onze voetbalwebcast VISTA! zette De Coninck de sterke punten van Kaminski even in de verf. "Hij is spectaculair en tegelijkertijd ook sober. Sinds vorig seizoen zie ik daar een andere Kaminski. We zagen je een periode niet toen je in het buitenland zat. Hij is op het ideale moment op de ideale plek gekomen."