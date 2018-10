Eupen-verdediger Siebe Blondelle in VISTA!: “Makélélé is geen coach die ploeg volpropt met tactiek” Redactie

29 oktober 2018

14u58 1 VISTA! Vandaag blikten we in VISTA!, de voetbalwebcast van Het Laatste Nieuws in samenwerking met Proximus Sports, terug op de twaalfde speeldag in de Jupiler Pro League. Centrale gast was Siebe Blondelle, de verdediger van Eupen die gisteravond met zijn team Anderlecht in de luren legde (2-1). Blondelle kreeg in onze studio het gezelschap van Wim De Coninck, analist bij Proximus TV en Niels Poissonnier, journalist bij Het Laatste Nieuws. Nicolas De Brabander leidde als moderator alles in goede banen.

Eupen staat na 12 speeldagen -ondanks de start van 0/12- al zeven punten boven de degradatieplaats. “De balans qua kwaliteit in onze ploeg is veel beter dan vorig seizoen”, verklaart Blondelle. “De eerste helft gisteren zetten we écht druk en voetbalden we vooruit. De tweede helft kwamen we onder druk, maar toonden we dat we ook kunnen verdedigen. Dat is zeker een verdienste van Makélélé (de coach, red.). Voor zijn komst hadden we soms een naïeve speelstijl. Makélélé is geen coach die een ploeg gaat volproppen met tactische richtlijnen. Hij probeert strikt te zijn en wat hij zegt is goed, maar hij wil zijn spelers geen overload aan informatie geven. Hetgeen hij zegt, is voldoende.

Zo groot de vreugde bij de thuisploeg was, zo groot de teleurstelling bij Anderlecht. “Bakkali is opeens onmisbaar geworden”, vertelt Wim De Coninck. “Er ontbrak creativiteit, durf om uit te voetballen en lef om de bal te vragen. Dan merk je dat iemand als Musona, die toch een sterkhouder bij KV Oostende was, zich geen Anderlecht-speler voelt.”

Siebe Blondelle is vooral door één ploeg in onze vaderlandse competitie gecharmeerd. “Voetballend steekt Racing Genk er voor mij met kop en schouders bovenuit. Toen wij tegen hen speelden, maakte Malinovskyi het meeste indruk op mij. Hij heeft dat tikkeltje extra. Je mag hem geen halve meter vrijheid gunnen, want hij schiet vanuit alle hoeken. Die man is klaar om een transfer te maken naar een grotere competitie.” Ook De Coninck is onder de indruk van het team van Clement. “Maehle is momenteel de beste rechtsback van Europa. Die gaan ze niet kunnen houden”, spaart de analist de lof niet.

“Letica is geen Kalinic”

Ook het keepersprobleem op Jan Breydel werd aangekaart. De Coninck, voormalig doelman, zag hoe Letica de mist in ging. “Hij is geen nieuwe Kalinic. De lengte lijkt een voordeel, maar Letica gebruikt die lengte niet. Kalinic komt uit zijn doel en plukt alle ballen. Letica is nog te veel met zichzelf bezig. Alles wordt nu met een vergrootglas bekeken - hij kan niks meer goed doen. Eigenlijk moet je hem nu op de bank zetten, om hem te beschermen. Of je dan Horvath moet brengen, is iets anders.”