Dimitri De Condé in VISTA!: "Trossard en Colley houden wordt moeilijk" Redactie

23 april 2018

15u34 0

Vandaag zijn we alweer toe aan de 31ste aflevering van VISTA!, de voetbalwebcast van Het Laatste Nieuws in samenwerking met Proximus 11, en daarin is Dimitri De Condé de centrale gast. De technisch directeur van Racing Genk heeft het onder meer over het parcours van zijn ploeg in play-off 1 en hoe de kern van de Genkenaars er volgend jaar zal uitzien. "Trossard en Colley houden wordt moeilijk", zo weet hij. Hij krijgt het gezelschap van HLN-commentator Jan Mulder en HLN-journalist Niels Poissonnier, Nicolas De Brabander van Proximus 11 leidt alles in goede banen.

Kijk vanavond om 18u30 naar VISTA!