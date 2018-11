Deschacht in VISTA! over goal in Anderlecht: "Krijg er nog altijd kippenvel van. Ik post niet vaak goals, maar heb deze toch op Instagram gezet” Redactie

05 november 2018

15u50 1

In VISTA!, de voetbalwebcast van Het Laatste Nieuws in samenwerking met Proximus Sports, blikken we terug op de voorbije speeldag(en) in de Jupiler Pro League. Centrale gast was niemand minder dan Olivier Deschacht, die Lokeren afgelopen donderdag nog eigenhandig een punt schonk tegen oude liefde Anderlecht en gisteren alweer secuur acteerde in de 2-0-zege tegen Eupen. Hoe voelde hij zich na zijn goal tegen paars-wit? En hoe ervaarde hij de eerste dagen onder nieuwbakken coach Trond Sollied?

Deschacht kreeg in onze veertiende aflevering van het seizoen het gezelschap van Wesley Sonck, analist bij Proximus Sports en Rudy Nuyens, journalist bij Het Laatste Nieuws. Nicolas De Brabander was de moderator met dienst.