Delferière in VISTA!: "Uiteraard krijgt elke ref berichten tijdens de rust. De oplossing is simpel: kijk niet naar je telefoon"

26 februari 2018

"In een ideale wereld hebben we een Go Pro op ons hoofd en zien de supporters de beelden zoals wij ze zien." Een quote van Sebastien Delferière, wiens seizoen erop zit door een knieblessure, in de 25ste aflevering van onze voetbalwebcast VISTA! in samenwerking met Proximus 11. Er wordt natuurlijk uitgebreid over de werking van onze scheidsrechters en de videorefs gepraat. Zo zegt de nummer één onder onze scheidsrechters ook, naar aanleiding van Standard - Club Brugge gisteren: "Uiteraard krijgt elke ref berichten tijdens de rust. De oplossing is simpel: kijk niet naar je telefoon." Met HLN-analist Marc Degryse en Stephan Keygnaert, Chef Voetbal van Het Laatste Nieuws, wordt de 28ste speeldag in onze Jupiler League verder onder de loep genomen. Moderator is Niko Lainé van Proximus 11.

