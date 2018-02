Delferière: "Coucke is een speciale voorzitter. Winnen of verliezen, na de match werd er op Oostende altijd een feestje gebouwd" Redactie

26 februari 2018

20u52

Bron: VISTA! 5

In onze voetbalwebcast VISTA! ging het ook over Marc Coucke. De nieuwe voorzitter van Anderlecht maakte zondag een opmerkelijke intrede in het Astridpark. "Coucke is een speciale voorzitter. Ik ben een paar keer naar Oostende geweest als scheidsrechter. Winnen of verliezen, na de match werd er toch altijd een feestje gebouwd", vertelt centrale gast Sébastien Delferière.