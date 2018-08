Degryse ziet een probleem voor Kums: "Makarenko en Trebel, die passen perfect bij elkaar" Redactie

20 augustus 2018

19u37

Bron: VISTA! 0 VISTA! Ook Marc Degryse ziet dat het middenveld van Anderlecht draait. Mét Adrien Trebel en Yevhen Makarenko , onze huisanalist stelt zich dus de vraag of Sven Kums zich stilaan geen zorgen moet beginnen maken.

"De kunst van een trainer is om duo's of trio's te vinden die bij elkaar passen", steekt Marc Degryse van wal. "Trebel en Makarenko zijn een mooi voorbeeld. Je zou denken dat Kums in principe nog een betere voetballer is dan Makarenko. Maar Makarenko en Trebel, dat past perfect bij elkaar. Die Makarenko doet alles in de schaduw voor Trebel, die zich kan uitleven. Dan is Kums toch een probleem?"

