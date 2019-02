Degryse: “Racing Genk was op Jan Breydel de weg kwijt vanaf minuut één” Redactie

18 februari 2019

19u47

Bron: VISTA!

In VISTA! werd er vandaag uiteraard duchtig gedebatteerd over de nederlaag van leider Genk op Jan Breydel (3-1). Waar het voor de Limburgers fout liep? “Vanaf de start al, bij de veldbezetting”, aldus onze centrale gast Karel Geraerts. “Clement maakte een aparte keuze. Achteraf is het natuurlijk makkelijk praten, maar het leek me niet de juiste keuze.” Ook Marc Degryse deelt die mening. “Het is nog een keer het bewijs -zeker als je een goede ploeg hebt- dat je van eigen kwaliteiten kan uitgaan.”