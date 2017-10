Degryse over videoref: "Centrum buiten stadion nodig" Redactie

21u30 0 © Bart Leye Bart Verhaeghe, Marc Degryse, Stephan Keygnaert en Niko Lainé. VISTA! Opvallende centrale gast in VISTA!, de voetbaltalkshow van Het Laatste Nieuws en Proximus Sports: Bart Verhaeghe. De voorzitter van Club Brugge heeft het -natuurlijk- over de discutabele scheidsrechterlijke beslissingen dit weekend. Ook analist Marc Degryse deed z'n zegje.

"Ik denk dat de profclubs voor volgend seizoen veel meer middelen moeten vrijmaken voor het systeem. Nu is de scheidsrechter afhankelijk van een man in een busje en moet hij de beelden op een piepklein scherm bekijken in een vol stadion. Ik zou pleiten voor één grote centrale op een onafhankelijke plaats waar een team de beelden snel kan analyseren en zo de scheidsrechter op de hoogte brengt. Een beetje zoals vandaag al het geval is in Duitsland."

