Degryse over nakende transfer van Hanni: "Mooi voor hem, raar voor Anderlecht" TLB

29 januari 2018

21u00

Bron: VISTA! 6

In VISTA!, onze voetbalwebcast in samenwerking met Proximus 11, heeft onze huisanalist Marc Degryse zijn licht laten schijnen over de nakende transfer van Anderlecht-aanvoerder Sofiane Hanni naar de Russische topclub Spartak Moskou. "Een mooie stap voor Hanni, maar voor Anderlecht is het vreemd", aldus Degryse. Nicolas Lombaerts gaf dan weer wat meer informatie over de club, die hij door zijn verleden bij Zenit Sint-Petersburg natuurlijk goed kent.