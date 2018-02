Degryse over degradatiestrijd: "Het zal afhangen van wie de zenuwen het best onder controle kan houden" Redactie

26 februari 2018

22u05

Bron: VISTA! 0

De degradatiestrijd belooft razendspannend te worden. Eupen en KV Mechelen staan broederlijk naast elkaar op de laatste plaats. Wie blijft in onze hoogste Belgische voetbalafdeling? HLN-analist Marc Degryse: "Het zal afhangen van wie de zenuwen en druk het best onder controle kan houden. Het is een dubbeltje op zijn kant."