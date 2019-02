Degryse: “Na gisteren vrees ik dat Genk Pozuelo niet zal kunnen houden” Redactie

18 februari 2019

19u54

Bron: VISTA! 0

“Donderdag heeft Pozuelo zijn goede wil getoond met zijn invalbeurt. De supporters tonen begrip. Maar dat Pozuelo dan gisteren zegt dat hij niet kan spelen, is een stap te ver. Dat begint nu de fans te verdelen”, aldus Marc Degryse in VISTA!-studio. “En ik denk dat Genk het op zijn heupen krijgt, maar dat ze zich nog niet kunnen uitdrukken, omdat ze toch nog hopen om hem zo lang mogelijk aan boord te houden. Eenmaal hij weg is, gaan ze loos. Dan zullen ze zeggen: ‘Hij heeft ons gechanteerd. Hij heeft ons met de rug tegen de muur gezet.’ Nu moeten ze hun mond houden, omdat ze toch nog proberen hem aan boord te houden. Maar dat gaat niet lukken, vrees ik nu, na gisteren.”