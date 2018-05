Degryse in VISTA! over niet-selectie Nainggolan voor WK: "Dit wordt een probleem. Het hele toernooi door, wat er ook gebeurt" Voetbalredactie

21 mei 2018

17u28

Bron: Eigen berichtgeving 1

Vandaag staat een speciale aflevering van VISTA! op het programma. In de 35ste aflevering van onze voetbalwebcast, in samenwerking met Proximus Sports, wordt de 28-koppige preselectie van bondscoach Roberto Martínez voor het WK in Rusland onder de loep genomen. Martínez koos er onder meer voor om Radja Nainggolan thuis te laten en die beslissing wordt vanzelfsprekend één van de voornaamste onderwerpen van deze aflevering. "Dit wordt een probleem. Het hele toernooi door, wat er ook gebeurt", zegt HLN-huisanalist Marc Degryse onder meer.

Degryse krijgt in de VISTA!-studio het gezelschap van onze huiscolumnist Jan Mulder en onze Chef Voetbal Stephan Keygnaert. Niko Lainé van Proximus 11 is de moderator. De volledige aflevering kunt u hier bekijken!