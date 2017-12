Degryse: "Halvering punten is soort reddingsboei, maar geen veilige" Redactie

Wie of wat kan Club Brugge nog van de titel houden? “Weinig. Ik verwacht niet dat ze nog in elkaar gaan stuiken”, aldus Marc Degryse. “Het enige is de halvering van de punten. Bij Brugge kan dat voor een mentale belasting zorgen”, luidt het bij Stephan Keygnaert. “Die halvering is een soort reddingsboei voor de andere clubs, maar geen veilige”, vult Degryse aan.

