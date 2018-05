Degryse: "De woorden van Leko waren aanvaardbaar. Ergens waren ze zelfs nog mooi" TLB

07 mei 2018

22u27

Bron: VISTA! 0

In 'VISTA!', onze voetbalwebcast in samenwerking met Proximus 11, ging het ook even over de emotionele reactie van Club-trainer Ivan Leko na de nederlaag in de topper tegen Anderlecht. Een aangeslagen Leko stelde hat hij "voetbal even haatte" en HLN-analist Marc Degryse had wel begrip voor die woorden. "De reactie van Leko was ergens nog mooi", aldus Degryse. "Zijn woorden waren aanvaardbaar."