Degryse: “Antwerp een titelkandidaat? Ik zou daar rekening mee houden” Redactie

10 december 2018

20u35

Bron: VISTA! 0

Hannes Van der Bruggen was de centrale gast in de 18de aflevering van onze voetbalwebcast VISTA!. Stephan Keygnaert, Chef Voetbal van Het Laatste Nieuws, wilde van de Kortrijk-aanvoerder weten wat de sterkste ploeg was waar hij dit seizoen tegen speelde. “De wedstrijd op Antwerp hebben we heel erg afgezien”, stelt Van der Bruggen. “Het is ongelofelijk dat we daar 0-0 hebben gespeeld. Maar dat was nog niet het Kortrijk van vandaag.” Brengt ons bij de vraag: is Antwerp titelkandidaat? “Ik zou daar rekening mee houden”, aldus Marc Degryse. “Maar ze hebben amper 4 op 21 tegen de ploegen uit de top zes”, weet Keygnaert nog te vertellen.