In VISTA!, de voetbalwebcast van Het Laatste Nieuws en Proximus 11, was onze huisanalist Marc Degryse hard voor Anderlecht-aanvoerder Sofiane Hanni. "Om in aanmerking te komen voor de Gouden Schoen, vind ik dat het verschil tussen je beste en je slechtste niveau niet zo groot mag zijn", aldus Degryse. "Als Hanni slecht is, dan is hij bij de slechtsten van zijn ploeg. Dat vind ik niet kunnen."

Photo News Sofiane Hanni.