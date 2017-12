De Witte over pijnlijke bekeruitschakeling: “Had ik onze opstelling op voorhand geweten, dan had ik toch mijn idee geformuleerd” Redactie

“Ik heb zwaar getild aan de bekeruitschakeling tegen Kortrijk”, klonk het bij Ivan De Witte in VISTA!. “Dat is de kortste weg naar Europees voetbal. En bovendien levert dat een rechtstreekse plek voor de poules op. Je kunt geen betere weg hebben naar Europa en dat hebben we laten vallen”, ging de Gent-voorzitter verder. “Wat ik vond van de zeven wissels van Vanderhaeghe? Te experimenteel. Dat heb ik ook laten weten. Ik laat de trainer telkens een grote vrijheid en ga ook niet voor de match de opstelling vragen. Maar had ik het op voorhand geweten, dan had ik toch mijn idee geformuleerd.”

