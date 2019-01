De Witte over geruchten rond Bezus: “Ontken niet dat dat één van de pistes is” MH

21 januari 2019

19u55

Bron: VISTA! 0

AA Gent speurt de transfermarkt verder af. Na de komst van Alexander Sørloth -de Noor maakte tegen Anderlecht meteen indruk- is de honger nog niet gestild. Een naam die dezer dagen in de Ghelamco Arena valt, is die van Roman Bezus. “Daar wil ik niet te diep op ingaan”, aldus voorzitter Ivan De Witte vandaag in VISTA!. “Je weet hoe dat gaat in een mercatoperiode: hoe meer je zegt, hoe moeilijker de transfer wordt. Ik ontken niet dat hij één van de pistes is. Offensief mag er nog wel wat bij, ja.”