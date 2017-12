De Witte: “Hein zou moeilijke periode bij Gent overwonnen hebben” Redactie

20u38 0

Centrale gast Ivan De Witte kwam in de achttiende aflevering van VISTA!, de voetbalwebcast van Het Laatste Nieuws en Proximus 11, nog eens terug op het vertrek van Hein Vanhaezebrouck bij AA Gent. “Hij is destijds niet ontslagen. Integendeel. Tot op de laatste seconde heb ik geprobeerd hem bij ons te houden”, klonk het. “Zijn mindere periode bij Gent was een momentopname. Ik ken zijn kwaliteiten en ben ervan overtuigd dat hij dat zou overwonnen hebben.”

